ONS investiga causa de falha que provocou apagão

O apagão que atingiu parte do País no fim da tarde de anteontem foi causado por um problema de interligação no sistema integrado nacional de energia, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). A falha acionou o sistema de segurança de equipamentos de transmissão, causando cortes seletivos no fornecimento para evitar sobrecarga, justificou a assessoria de imprensa do órgão. Pelo menos seis Estados foram afetados, segundo o ONS: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Acre, Mato Grosso e Rondônia.

O ONS disse que está apurando a causa e a extensão do problema. O órgão terá uma reunião com o Ministério de Minas e Energia e a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), antes de divulgar um comunicado oficial sobre o apagão. O operador garantiu, no entanto, que não houve interrupção no fornecimento de energia para hospitais, penitenciárias e escolas.

Em São Paulo, cerca de 1,5 milhão de clientes apenas da Eletropaulo foram atingidos pelo apagão. A companhia informou, por meio de nota, que em sua área de concessão 31 subestações ficaram desligadas. Entre os municípios atendidos pela concessionária houve problemas em Itapevi, Itapecerica da Serra, Juquitiba, Taboão da Serra, Diadema, Cajamar, Santana de Parnaíba, Jandira e São Bernardo.

Na cidade de São Paulo, os bairros afetados foram Capão Redondo, Americanópolis, Cupecê, São Mateus, Mooca, Guaianazes, Talarico, Carrão, Tatuapé, Ipiranga, Vila Maria, Santo Amaro, Rio Bonito, Itaim Paulista, São Miguel, Vila Guilherme, Saúde, Guarapiranga, Balneário Mar Paulista e Rivieira.

No Rio, 700 mil pessoas foram afetadas em bairros da zona norte e oeste da capital e em sete municípios da Baixada Fluminense, área de concessão da Light. A empresa informou que às 17h55, por causa de uma "anormalidade no sistema interligado, houve perda do suprimento de energia e algumas subestações foram desligadas. O restabelecimento de energia foi concluído às 22h de anteontem.

Outros 20 municípios do Estado foram afetados pelo apagão, numa região sob concessão da Ampla. De acordo com a empresa, a falta de luz ocorreu entre 17h54 e 18h25.