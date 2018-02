Ônibus tomba em Ubatuba e deixa 3 mortos e 36 feridos

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus da União Transporte Interestadual de Luxo (Util) tombou por volta das 5h30 nas proximidades da Praia Vermelha. Ainda não se sabe as causas do acidente. Segundo testemunhas, o coletivo passou direto por uma curva, rompeu a mureta de proteção e tombou em uma área descampada à beira da Rodovia Rio-Santos.

Os feridos foram levados para a Santa Casa do município. Segundo o gerente de relacionamento do hospital, Clóvis Rotth, dos 36 feridos, seis permanecem no hospital em procedimento cirúrgico e dois estão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Uma das vítimas foi transferida para um hospital particular do Rio.

A Util divulgou a seguinte nota: "A Util lamenta o acidente ocorrido com o ônibus de sua frota.O acidente com o ônibus que seguia do Rio para SP ocorreu no km 41 da rodovia Rio-Santos (a 5 km de Ubatuba) e fez três vítimas fatais. O restante da tripulação (42 passageiros e 1 motorista), que utilizada cinto de segurança, apresentou ferimentos leves, sendo liberados pela Casa de Saúde de Ubatuba após o pronto atendimento. A Util está prestando total apoio e suporte às vítimas e suas famílias, tanto no que diz respeito ao atendimento médico-hospitalar, como no deslocamento de familiares e apoio psicológico. A empresa ainda não foi autorizada pelas famílias a divulgar oficialmente os nomes das vítimas. De acordo com o relato do motorista da Util, poucos segundos antes do acidente, o mesmo avistou um carro em ultrapassagem e em altíssima velocidade, na direção contrária. Houve necessidade de uma manobra de emergência a fim de se evitar a colisão do ônibus com esse veículo. O motorista realizou a manobra, porém, infelizmente, ao tentar desviar do carro, perdeu o controle do veículo e tombou". / REGINALDO PUPO, ESPECIAL PARA O ESTADO