Ônibus tomba e deixa seis feridos na Régis Bittencourt

SÃO PAULO - Seis pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente com um ônibus da Viação Itapemirim, na tarde desta sexta-feira, 22, na Rodovia Régis Bittencourt, na região de Miracatu, interior de São Paulo.

O ônibus, que vinha de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em direção à capital paulista, tombou no km 349, na Serra do Cafezal, após colidir com uma carreta, que estava atravessada na pista.

A rodovia está parcialmente bloqueada no sentido de São Paulo na altura do km 349, na Serra do Cafezal, devido ao tombamento do ônibus. A faixa da direita está bloqueada e o tráfego flui com lentidão pela faixa da esquerda, entre o km 350 e o km 349.

No sentido de Curitiba não há interdição no local do acidente, mas há 17 quilômetros de lentidão entre o km 332 e o km 349, devido à curiosidade e ao excesso de veículos. Os usuários que estão na rodovia podem utilizar, como alternativa, o Sistema Anchieta-Imigrantes.

Notícia atualizada às 16h10.