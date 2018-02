Ônibus tomba e 22 ficam feridos no RS Um ônibus que levava trabalhadores nordestinos para o Rio Grande do Sul tombou ontem na BR-116, em Campestre da Serra (RS), deixando 22 feridos sem gravidade. O acidente teria sido causado por falha nos freios quando o veículo percorria trecho de descida sinuoso. Para evitar uma tragédia, o condutor jogou o veículo contra uma mureta. No início da noite apenas três trabalhadores continuavam internados.