Ônibus tomba e 14 passageiros ficam feridos na Rodovia dos Bandeirantes Um ônibus da Viação Cometa tombou no canteiro central da Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior do Estado, no fim da tarde de ontem. O acidente aconteceu no km 32. Quatro pessoas tiveram ferimentos "moderados" e mais de dez, ferimentos leves (escoriações), de acordo com informações da Autoban, concessionária que administra a rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária, o ônibus foi fechado por um carro.