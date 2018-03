Ônibus tomba, deixa um morto e 19 feridos em Jardinópolis (SP)

São Paulo, 8 - O tombamento de um ônibus na altura do km 324 da Rodovia Cândido Portinari (SP-334), na região de Jardinópolis, interior de São Paulo, deixou 19 feridos e um morto na manhã deste sábado, 8. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o veículo seguia em direção a Ribeirão Preto quando capotou e foi parar depois da mureta do acostamento, por volta das 6h40. Todos os feridos, segundo a PM, são passageiros, e um deles está em estado grave. Os hospitais para onde as vítimas foram encaminhadas não foram informados.

De acordo com a concessionária Autovias, não há registro de lentidão no local do acidente. A Cândido Portinari liga as cidades de Ribeirão Preto e Franca.