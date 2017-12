Ônibus tomba após atropelar búfalos na Régis Bittencourt

SOROCABA - Três búfalos foram atropelados por um ônibus de passageiros depois de invadirem a pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt (BR-116), na manhã desta segunda-feira, 4, em Miracatu, no Vale do Ribeira. Após a colisão com os animais, o ônibus acabou tombando no canteiro lateral da rodovia. Quatro pessoas ficaram feridas. Dois animais também morreram e o terceiro ficou ferido. A rodovia teve o acostamento e uma faixa interditados.

O ônibus, da Viação Catarinense, havia saído de Florianópolis com 53 passageiros, mais o motorista, e seguia em direção a Santos. O acidente aconteceu no km 390. O motorista alegou ter manobrado para desviar dos animais sobre a pista, porém não conseguiu evitar a colisão.

Os passageiros feridos foram levados para o pronto-socorro de Miracatu. Duas vítimas foram transferidas depois para o Hospital São João, em Registro, mas não corriam risco de morrer. O búfalo ferido foi atendido por um veterinário. O dono dos animais será ouvido pela Polícia