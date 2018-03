Ônibus terão painéis para informar a velocidade Os ônibus municipais de São Paulo terão painéis eletrônicos para informar aos passageiros a velocidade em que o veículo trafega. A portaria do secretário municipal de Transportes, Marcelo Cardinale Branco, publicada no Diário Oficial do Município da última quinta-feira prevê que toda a frota municipal tenha os equipamentos em até dois anos.