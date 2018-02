Ônibus tem princípio de incêndio no centro de SP

SÃO PAULO - Um ônibus com problemas elétricos teve um princípio de incêndio na Rua Clímaco Barbosa, no Cambuci, no centro de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 18. O Corpo de Bombeiros informou que não houve feridos.

A corporação foi acionada por volta das 5h30 e enviou uma viatura para o local, na altura do número 220 da via. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 8 horas o coletivo ocupava uma das faixas da rua.