Ônibus também vão ganhar bolsão exclusivo

"Os Terminais 1 e 2 vão ganhar um retrofit", disse Marques, para designar a modernização da área. Entre as principais mudanças também está o ganho de área para o processamento de bagagens. A ideia é diminuir pela metade o tempo que o passageiro espera pela mala.

Além de uma estação de trem da CPTM na frente do Terminal 4 - já prometida pelo governo do Estado -, a concessionária conversa com o governo sobre uma segunda estação, mais perto do Terminal 3. Não deve ser para a Copa.

Terceira pista. Depois de ter sido cogitada e descartada diversas vezes, a construção de uma terceira pista em Cumbica voltou a fazer parte dos planos para o aeroporto. "São 20 anos de concessão. É um projeto para o futuro", diz Marques. A pista exigiria uma série de desapropriações - e o custo social sempre freou o governo, desde 2008. / N.C.