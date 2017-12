Ônibus sobe em calçada, deixa 2 mortos e vários feridos em SP

Veículo também atingiu poste que ficou destruído com a força do impacto no Largo do Socorro

SÃO PAULO - Um ônibus biarticulado perdeu o controle, bateu em um veículo de passeio e subiu em uma calçada na região de Santo Amaro, zona sul da capital paulista, causando a morte de duas pessoas e deixando pelo menos cinco pessoas gravemente feridas. O local foi totalmente interditado pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Segundo as informações preliminares do Corpo de Bombeiros, que enviou seis equipes ao local, o acidente ocorreu por volta do meio-dia desta segunda-feira, 26, no cruzamento das avenidas Robert Kennedy e Guarapiranga. Os bombeiros tentam tirar pessoas que estariam ainda debaixo do ônibus. O socorro conta coma ajuda o helicóptero Águia.