Ônibus são incendiados na zona sul de SP

Atualizado às 11h20

SÃO PAULO - Dois ônibus da empresa MobiBrasil foram incendiados na noite deste domingo, 29, na Cidade Ademar, na zona sul da capital paulista, de acordo com a São Paulo Transporte (SPTrans). Um deles foi queimado na altura do 3.092 da Avenida Yervant Kissajokian. De acordo com a Polícia Militar, um grupo de criminosos ateou fogo no veículo por volta das 20h após exigir que os passageiros descessem. Ninguém ficou ferido.

Até o momento, ninguém foi detido e a PM não soube informar o motivo do incêndio. O caso foi registrado no 98º Distrito Policial (Jardim Miriam).