Ônibus são incendiados em Campinas após 12 assassinatos

CAMPINAS - Três ônibus do transporte coletivo urbano de Campinas foram incendiados e cinco foram apedrejados na manhã desta segunda-feira, 13, no bairro Vida Nova, em Campinas, em reação ao assassinato de pelo menos 12 pessoas entre a noite de domingo e a madrugada desta segunda. A cabine do terminal do bairro também foi incendiada.

A Polícia Civil investiga as 12 mortes cometidas em bairros da região do Ouro Verde, com características de execução, ocorridas em um prazo de quatro horas, entre elas duas chacinas. Inicialmente, foram contabilizadas 13 mortes, mas, depois, a polícia informou que uma delas foi registrada em outra região da cidade.

Os crimes ocorreram após o assassinato de um policial militar de folga, na tarde de domingo, 12, também em Ouro Verde, durante uma tentativa de assalto. O delegado do Deinter 2, Licurgo Nunes Costa, afirmou que a polícia não descarta execução, vingança ou conflito entre quadrilhas.