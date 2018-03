Ônibus são alvo de vandalismo na madrugada de hoje em São Paulo

Julia Baptista, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Ao menos quinze ônibus municipais em todas regiões da capital paulista foram alvos de atos de vandalismos entre a 1h30 e as 4 horas desta quarta-feira, 1º, por causa das comemorações do centenário do Corinthians.

De acordo com a SPTrans, os ônibus foram recolhidos a garagens para manutenção e vão voltar a circular ainda hoje. Os veículos tiveram os vidros quebrados e portas amassadas. As empresas afetadas foram a VIP, Transcuba e Santa Brígida. A Polícia Militar ainda não tem informações sobre presos.