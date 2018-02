Ônibus que matou cinco em avenida do Rio recebeu 22 multas desde 2008

O acidente foi por volta das 22h45 de anteontem. O ônibus trafegava rumo à zona oeste quando se desgovernou e subiu na calçada.

Quatro pessoas morreram no local: três mulheres e um rapaz. Mais tarde, uma adolescente morreu no Hospital Souza Aguiar. Vinte pessoas ficaram feridas no acidente, entre elas o motorista André Navarro, de 34 anos. Testemunhas dizem que ele corria muito. A empresa City Rio, dona do ônibus, disse que as multas foram recebidas por vários motoristas e não se pode vinculá-las ao acidente.