Ônibus que matou 5 ia acima da velocidade O ônibus que na noite de terça-feira atropelou e matou cinco pessoas e feriu mais de 20 na calçada da Avenida Brasil, no Caju, zona norte do Rio, trafegava a "pouco menos" de 80 km/h, segundo a Polícia Civil. A velocidade permitida no local é de 60 km/h. O motorista do ônibus, André Navarro, de 34 anos, disse em depoimento à polícia que conversava com uma passageira quando tentou desviar de uma van e perdeu o controle do veículo. Ele deve ser indiciado por cinco homicídios culposos, além das lesões corporais.