Ônibus que faz rota de bonde vai custar menos Enquanto o serviço de bondes de Santa Teresa, no Rio, segue sem previsão de retomada, os micro-ônibus que fazem o mesmo trajeto terão a tarifa reduzida. A partir do dia 7, a tarifa passará a ser de R$ 0,60. Em setembro, seis pessoas morreram e cerca de 50 ficaram feridas após o tombamento de um bondinho. O acidente ocorreu nas proximidades da Rua Joaquim Murtinho, no sentido dos Arcos da Lapa.