Ônibus perde controle e invade casa Um ônibus invadiu uma casa e só parou quando derrubou a parede de um dos quartos onde dormia uma casal na madrugada de ontem, em Sorocaba. A proprietária da casa, Rosemary de Souza Carvalho, disse ao Corpo de Bombeiros que o filho e a nora dormiam no quarto da frente, mas não foram atingidos. Ela dormia em outro quarto com a neta de 2 anos, quando o acidente aconteceu. O ônibus era dirigido pelo vizinho, que sempre deixa o veículo estacionado na rua. Ele teria perdido o controle do veículo.