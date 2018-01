Ônibus perde controle, atinge dez veículos e deixa três feridos na zona sul de SP

SÃO PAULO - Um ônibus da linha municipal de São Paulo perdeu o controle no início da noite desta terça-feira, 6, e atingiu dez veículos no cruzamento da Avenida Doutor Gentil de Moura com a Rua Visconde de Pirajá, no Ipiranga, zona sul. Três pessoas ficaram feridas levemente e foram encaminhadas para atendimento em unidades de saúde da região.

O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado para atender o caso às 17h54 e deslocou dez viaturas para o local. Um homem foi levado ao pronto-socorro da Santa Casa, uma mulher ao Hospital Sepaco e outra ao pronto-socorro Vergueiro.

O ônibus movido a energia elétrica atingiu carros e uma moto que estavam estacionados na Visconde de Pirajá. A São Paulo Transporte (SPTrans), que administra o sistema, informou que aguardará o resultado da perícia para verificar o que de fato aconteceu. A Polícia Militar não forneceu informações sobre o que teria causado o acidente.

Às 20h, o trânsito permanecia bloqueado na Visconde de Pirajá para atendimento à ocorrência. O fluxo seguia lento na Gentil de Moura. O funcionamento da Estação Alto do Ipiranga, da Linha 2-Verde do Metrô, próxima ao acidente, não foi afetado.