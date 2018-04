Ônibus pega fogo em via local da rodovia Presidente Dutra

SÃO PAULO - Um ônibus pegou fogo em via local paralela a rodovia Presidente Dutra, na altura do km 218, na Vila Augusta, em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 19. As informações são do Corpo de Bombeiros.

Três viaturas foram encaminhadas para o local. Ainda de acordo com a corporação, ninguém ficou ferido.

10h30 Incêndio extinto em ônibus, Rod Pres Dutra, km 219 – VL Augusta/Guarulhos, sem vítimas, local deixado em segurança, três viaturas/atendimento, informações finais.#193R — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) 19 de abril de 2018

A Polícia Rodoviária Federal informou que o tráfego na via expressa não foi afetado pelo incêndio. A CCR NovaDutra acrescentou que o acesso na região permaneceu interditado para a remoção do ônibus incendiado.

