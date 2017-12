Ônibus não vão mais aceitar pagamento em dinheiro em Santos

SANTOS - A partir desta quinta-feira, 23, os motoristas dos ônibus municipais de Santos não vão mais aceitar o pagamento das passagens com dinheiro. Os profissionais vinham exercendo a dupla função, de motoristas e cobradores, e eram alvo de assaltos, sobretudo à noite. A medida, que já deveria ter sido adotada há um mês, por determinação da prefeitura, foi adiada para que a Viação Piracicabana, concessionária do transporte municipal, dotasse a cidade com um número suficiente de postos para atender todos os munícipes com o cartão-transporte.

De acordo com a administração municipal, a concessionária foi punida com multa de R$ 14,5 mil, por não ter cumprido o prazo de instalar os postos até o mês passado. É que a medida foi anunciada em janeiro, com um prazo de três meses para a tomada de todas as providências necessárias. Agora, a empresa anunciou a instalação de 261 postos, dos quais 31 em condições de funcionar 24 horas. Os cartões podem ser recarregados em 35 bairros santistas.

Além do cartão-transporte, a empresa colocou à disposição cartões múltiplos, com duas, quatro e até dez viagens. A Viação Piracicabana conta com oito lojas próprias e 215 pontos de venda terceirizados, em bancos, lanchonetes, farmácias, bancas de jornal, entre outros. No portal da empresa, os usuários dos ônibus também podem obter o cartão e fazer a recarga.

Junto com a determinação de funcionamento do cartão-transporte, a prefeitura anuncia para esta quinta, a entrega de novos ônibus em circulação, com benefícios como ar-condicionado e Wi-Fi. Vinte e seis veículos já estão disponíveis na garagem da empresa. Desse primeiro montante, seis deles contam com degraus rebaixados, a fim de facilitar a entrada e saída de passageiros com dificuldade de locomoção, como os idosos. As linhas beneficiadas ainda não foram anunciadas.