Ônibus: Kassab dá mais R$ 60 mi em subsídios A um mês do provável aumento da tarifa de ônibus em São Paulo, o prefeito Gilberto Kassab transferiu mais R$ 60 milhões em subsídios aos empresários do transporte coletivo. O montante pago em compensações tarifárias que custeiam as gratuidades de idosos e estudantes já chega a R$ 600 milhões no ano. Em janeiro, porém, quando a passagem saltou de R$ 2,30 para R$ 2,70 após três anos congelada, Kassab afirmou que reduziria para R$ 360 milhões os subsídios, cujo pico de pagamentos, em 2009, atingiu R$ 780 milhões.