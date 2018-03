Ônibus invade terminal e quatro ficam feridos Quatro pessoas ficaram feridas por volta das 5h de ontem após um ônibus da Viação Campo Belo invadir uma das plataformas do Terminal Capelinha, na zona sul de São Paulo. O veículo subiu na área destinada aos pedestres, atingiu um quiosque de venda de salgados e uma pessoa que passava no local. Além do pedestre e da funcionária do quiosque, ficaram feridos o motorista e o cobrador.