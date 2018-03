Ônibus invade ponto e fere 9 em SP

SÃO PAULO - Pelo menos nove pessoas ficaram feridas após um ônibus subir a calçada e invadir um ponto de ônibus na noite desta quarta-feira, 15, na Rodovia Raposo Tavares, em São Paulo.

O acidente aconteceu na altura do km 12, após o motorista do veículo perder o controle da direção. Cinco viaturas do Corpo de Bombeiros foram para o local socorrer as os feridos. As vítimas foram levadas para os hospitais Universitário e Campo Limpo.