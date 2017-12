Ônibus invade estande após tentativa de assalto na zona leste

SÃO PAULO - Um ônibus bateu contra um estande comercial após o motorista reagir a uma tentativa de assalto e perder o controle do veículo na região do Tatuapé, na zona leste da capital paulista, no início da manhã desta quarta-feira, 25.

De acordo com a Polícia Militar, três suspeitos invadiram o coletivo na Rua Serra do Botucatu, no Tatuapé, na zona leste, e anunciaram o assalto. O ataque aconteceu por volta das 4h45. O ônibus, que pertence à Viação Express, fazia a linha 407J/10 (Metrô Tatuapé-Jardim Soares) e estava com passageiros no momento do crime.

Durante a abordagem dos assaltantes, o motorista do ônibus teria percebido que a arma usada para praticar o crime era de brinquedo, relata a Polícia Militar. O condutor, então, entrou em luta corporal com os criminosos, perdendo o controle do veículo, que acabou se chocando contra o estande comercial de um prédio em construção.

Os policiais foram acionados por ligação para o 190, mas quando chegaram ao local os assaltantes já haviam fugido. Ainda segundo a PM, a tentativa de assalto foi frustrada e não há registro de itens roubados dos passageiros.

Com a batida, o teto e a frente do ônibus ficaram destruídos, assim como a fachada do estande. O motorista sofreu ferimentos na cabeça, também por causa do acidente. Ele foi levado ao pronto-socorro do Hospital Municipal do Tatuapé, para fazer exames. Nenhuma outra vítima ficou ferida. O caso foi registrado no 31º Distrito Policial (Vilão Carrão).