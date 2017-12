Ônibus invade calçada e mata um no centro de São Paulo

SÃO PAULO - Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas após serem atropeladas nesta manhã por um ônibus desgovernado na região central de São Paulo.

O acidente aconteceu por volta das 10 horas no Parque Dom Pedro, próximo à Rua 25 de Março. O ônibus da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) subiu no canteiro e atingiu as pessoas que estavam no ponto próximo ao terminal de ônibus.

Plínio Marcucci, que havia sido socorrido pela equipe do helicóptero Águia, da Polícia Militar (PM), deu entrada no Hospital das Clínicas pouco depois das 10 horas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu cerca de uma hora depois, segundo o hospital.

As outras quatro pessoas foram levadas com ferimentos leves para os prontos-socorros Vergueiro e João 23. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial (DP).

Zona sul. Mais cedo, uma pessoa morreu após ser atropelada por um coletivo na estrada do M'Boi Mirim, próximo ao terminal Guarapiranga. Segundo a CET, o acidente, que aconteceu por volta das 7h30, interditou duas faixas da esquerda no sentido bairro e provocou lentidão no local.

Outro pedestre também foi atingido pelo ônibus e socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informação sobre seu estado de saúde.

Texto atualizado às 16h20.