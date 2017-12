Ônibus invade calçada, atropela e mata mãe e bebê em Limeira

SOROCABA - Um ônibus desgovernado subiu na calçada e atropelou uma mulher de 24 anos que carregava a filha de 1 ano e seis meses no colo, nesta terça-feira, 28, em Limeira, no interior de São Paulo. Mãe e filha foram prensados contra as paredes de uma casa que ficou destruída com o impacto. A mulher, Vanessa Viana Biazotto, morreu na hora. O bebê foi levado para a Santa Casa da cidade e morreu na madrugada desta quarta-feira, 29. A motorista causadora do acidente disse à polícia que sofreu um mal súbito.

O acidente aconteceu no Jardim Inocoop, na zona oeste da cidade. O ônibus do transporte público de Limeira ficou descontrolado, atingiu uma árvore e depois atropelou as vítimas, colidindo contra a casa. A mãe levava o bebê para uma creche e estava na calçada. Seu corpo ficou preso sob o ônibus. A criança caiu próximo da roda dianteira do veículo.

Nenhum morador da casa, nem os passageiros do ônibus sofreram ferimentos. A motorista do coletivo entrou em estado de choque e foi socorrida.

A criança foi levada ao hospital com fraturas e em estado grave. O bebê chegou a ser reanimado pelos médicos, mas seu estado se agravou durante a madrugada e ele não resistiu. Mãe e filha foram sepultados nesta quarta-feira no Cemitério Parque da Ressurreição.

A Polícia Civil investiga as causas do acidente. O ônibus foi recolhido para perícia. A motorista deve prestar depoimento assim que se recuperar. Ela será indiciada por homicídio culposo, sem intenção de matar.

A Viação Limeirense, proprietária do ônibus, informou que o coletivo era novo, com pouco mais de um ano de uso, e tinha passado por revisão. A empresa lamentou o acidente e informou que colabora com a apuração, e ainda, que prestará apoio à família das vítimas.