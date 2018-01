Ônibus interestaduais aumentam 6,9%

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou no Diário Oficial desta quarta-feira, 2, resolução que autoriza o reajuste de 6,981% na tarifa dos serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. O aumento é maior do que o concedido no ano passado, de 2,77%. O reajuste era para ter ocorrido em julho, mas o Ministério dos Transportes decidiu suspendê-lo, por causa das manifestações de rua.

A decisão vale a partir de hoje e não se aplica ao transporte rodoviário interestadual e internacional semiurbano de passageiros - deslocamento máximo de até 75 quilômetros. Em junho, o ministro dos Transportes, César Borges, chegou a dizer que não havia clima para "autorizar aumento nenhum". Mas manteve os trabalhos de revisão tarifária que já estavam em curso na agência de transportes.

Depois disso, o governo resolveu "passar um pente-fino" nos custos do serviço e nas obrigações contratuais das empresas, para chegar ao que chama de tarifa mais justa ao usuário desse serviço. Há 2.652 linhas de ônibus de longo curso em operação no País.

A justificativa oficial do aumento, publicada no DO, foi a "necessidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro das permissionárias e autorizatárias do transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros".

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os novos valores foram divulgados de acordo com os coeficientes tarifários, calculados com base no índice de reajuste do óleo diesel, no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Há ainda impostos e tarifas de pedágio cobradas em rodovias cedidas em concessão para a definição do preço final da passagem paga pelo usuário do serviço.

O procedimento da ANTT é divulgar os novos valores desse coeficiente, medido em reais por passageiro. Depois, eles são multiplicados pelos quilômetros percorridos para chegar a um valor final.

Licitação. Há um mês, a agência publicou o edital da licitação que vai selecionar empresas para operarem o serviço de transporte interestadual - 1,8 mil linhas devem ir a leilão, em 2 de abril de 2014, em 16 grupos.

A permissão será válida por 15 anos (improrrogáveis). A minuta prevê, ainda, que no primeiro ano de operação a frota deverá ter idade média de, no máximo, 10 anos. Os envelopes devem ser entregues pelas empresas interessadas nos dias 4 e 5 de novembro, na sede da agência, em Brasília.