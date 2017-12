Ônibus são incendiados na Raposo Tavares e bloqueiam via por 2 h

Dois ônibus que circulavam pela Rodovia Raposo Tavares (SP-270) foram incendiados na noite desta quinta-feira, 23, o que causou o bloqueio da via nos dois sentidos por cerca de duas horas. A via foi liberada por volta das 22h15, mas o trânsito na região continuava lento.

Segundo o Corpo de Bombeiros, não há registros de vítimas. Os ataques foram realizados por volta das 20 horas e as viaturas de atendimento chegaram ao local às 20h30. Não há informações sobre a motivação dos atos.

De acordo com a Polícia Rodoviária, as ações ocorreram em dois pontos da rodovia. O primeiro ônibus foi incendiado na altura do quilômetro 15, no sentido São Paulo, e o segundo, no sentido Cotia.