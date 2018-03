Ônibus fretados já fazem bate-volta de Santos a Barueri A movimentação no Rodoanel já conta até com ônibus fretados que vêm do litoral em direção à Região Metropolitana. Gilson Pereira, presidente de uma associação de fretados de Santos, afirma que há pelo menos cinco linhas operando diariamente no trajeto Baixada Santista-Barueri.