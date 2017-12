Ônibus fica ilhado por causa das chuvas em Osasco

Atualizada às 22h56 SÃO PAULO - As chuvas da tarde desta quarta-feira, 22, deixaram pessoas ilhadas na região metropolitana de São Paulo. O Corpo de Bombeiros informou, às 19h45, que a corporação atendia cinco ocorrências de pessoas ilhadas e quedas de árvores em Suzano, Itaquaquecetuba, Cotia, Osasco e Rio Pequeno.

Um ônibus teria ficado parado por causa das chuvas na Rua da Estação, 102, no bairro de Bonfim, em Osasco. Uma viatura e botes do Corpo de Bombeiros foram para o local, mas as vítimas conseguiram sair do veículo sem ajuda. Sete pontos de alagamentos foram registrados em Osasco, sendo dois na zona norte e cinco na zona sul da cidade.

As avenidas Bussocaba, Fuad Auda, Inês Colino, Autonomistas e Hirante Sanazar tiveram áreas de alagamento. Vias da região central de Osasco, nas proximidades do Largo de Osasco, também ficaram inundadas.

Capital. Na capital paulista, as chuvas causaram quatro pontos de alagamento - três deles intransitáveis: na Avenida Antônio Munhoz Bonilha, na zona norte, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, no Butantã, e na Avenida Queiroz Filho, na Lapa.