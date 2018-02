Ônibus executivo é atacado na Anchieta, a caminho de Santos

SANTOS - Um ônibus da Viação Cometa, com 34 passageiros, que saiu do Terminal Rodoviário Jabaquara, na zona sul da capital paulista, em destino à cidade de Santos, no litoral paulista, foi alvo de uma tentativa de assalto, por volta das 21 horas desta terça-feira, 25. O caso aconteceu no quilômetro 47 da Rodovia Anchieta, na altura do município de Cubatão.

De acordo com polícia, quatro homens encapuzados que estavam em um veículo prata, deram sinal para o ônibus parar. O motorista não obedeceu ao comando, seguiu viagem e, então, os criminosos começaram a atirar.

Cinco disparos furaram um dos pneus do ônibus, estilhaçou o para-brisa e atingiu ainda a traseira e lateral do veículo. Os 34 passageiros saíram ilesos do ocorrido. O motorista sofreu ferimentos leves causados por estilhaços e passa bem.

Os assaltantes fugiram do local e, até as 10h30 desta terça-feira, ninguém foi preso. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Cubatão, mas será o 3º DP do município que investigará o caso.