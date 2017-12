Ônibus escolar pega fogo e mata criança Um ônibus escolar da prefeitura de Aragarças (GO) pegou fogo, matando uma criança de 5 anos e intoxicando outras seis. O incêndio foi às 12h de ontem, quando o ônibus levava as crianças do Assentamento São Pedro, na zona rural, para uma creche na zona urbana. Segundo a PM, o menino Gabriel Fetal estava sentado no fundo e não conseguiu sair.