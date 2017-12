Ônibus escolar fica preso em árvore após descer ribanceira na Grande SP

SÃO PAULO - Um ônibus escolar ficou apoiado em uma árvore após o motorista perder o controle da direção e descer uma ribanceira em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 16. Várias crianças estavam no veículo no momento do acidente, mas ninguém ficou ferido, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

O acidente aconteceu por volta das 7h10, na Rua Carlos Zimmermann, região do Batistini, e suas causas ainda serão investigadas. Três viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local, mas as crianças já haviam sido retiradas quando as equipes chegaram.

Os estudantes saíram por uma das portas do ônibus que ficou voltada para a ribanceira depois do acidente. Por causa do risco de queda, a crianças foram auxiliadas por adultos para deixar o veículo.