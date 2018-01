Ônibus e três veículos são incendiados na capital e no ABC

SÃO PAULO - Um ônibus da Viação Riacho Grande foi incendiado às 5h15 desta terça-feira, 3, na altura do nº 1.400 da Rua dos Feltrins, no bairro Demarchi, em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo a Guarda Municipal, dois homens armados e com um coquetel molotov entraram no coletivo após darem sinal na Estrada dos Casa e, cinco minutos depois, anunciaram que iriam atear fogo no veículo. O motorista foi obrigado a parar o ônibus, permitindo que todos os passageiros descessem.

A dupla incendiou o veículo e fugiu a pé em direção à favela do bairro de Nossa Senhora de Fátima. Ninguém ficou ferido. O caso foi registrado no 3º DP de São Bernardo.

Capital

Três veículos de passeio também foram incendiados na capital na madrugada desta terça-feira, ambos na zona leste. Na Rua Frei Gaspar, na Mooca, as chamas consumiram um Chevette ano 77. Na Rua do Hipódromo, altura do nº 1.700, no Brás, os criminosos atearam fogo em um Escort modelo XR3 conversível.

Na zona sul, um carro que estava estacionado na Rua Ângelo Cristianini, no Jardim Miriam, também foi incendiado por volta das 2h30. Os bombeiros não souberam dizer qual a marca do veículo. Ninguém ficou ferido.

Segundo testemunhas, o Escort estava estacionado há cerca de quatro meses no local e era usado como abrigo por um morador de rua, que não estava no momento das chamas. Dois homens colocarem fogo no veículo e fugirem a pé em direção à Radial Leste, por volta das 2h30. "O mendigo guardava um colchão e roupas no carro e o fogo se espalhou rápido", disse Genival Ferreira Gomes, segurança de um estabelecimento próximo ao local do incêndio.

Dois meninos tentaram apagar as chamas logo no início, mas se assustaram quando o para-brisa estourou e chamaram a polícia. Os bombeiros foram acionados e controlaram o fogo rapidamente e o caso foi encaminhado ao 6º DP, no Cambuci.

(Com Solange Spigliatti, do estadão.com.br)