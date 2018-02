Ônibus e metrô podem ter aumento no mesmo dia

SÃO PAULO - A data do aumento da tarifa de ônibus na cidade de São Paulo poderá ser a mesma da do reajuste do Metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Isso, se a Prefeitura de São Paulo aceitar uma proposta divulgada nesta segunda-feira, 17, pelo secretário estadual dos Transportes Metropolitanos, Jurandir Fernandes. Historicamente, as atualizações do custo das passagens do ônibus municipal e da rede metroferroviária acontecem em dias, e até meses, diferentes.

Para Fernandes, a unificação facilitaria a adaptação do sistema de cobrança, dividido entre os governos municipal e estadual. "Quando você muda uma tarifa, tem que mudar toda a composição do Bilhete Único, tem que mudar a composição das integrações. Aí, se uma semana depois vem o outro e aumenta, faz tudo isso de novo, a população fica mais penalizada", afirmou em um evento em Itaquera, na zona leste da capital.

O dirigente disse que vai aguardar a posse do prefeito eleito Fernando Haddad (PT) e de seu secretário municipal de Transportes, Jilmar Tatto, para "ver como eles querem compatibilizar isso".

Questionado, o secretário estadual evitou falar em quanto pretende reajustar a passagem dos usuários do metrô e do trem, que hoje custam R$ 3, o mesmo preço do tíquete dos ônibus da São Paulo Transporte (SPTrans). "Eu não conversei com o governador ainda. Estamos sempre nos preparando para, quando o governador solicitar, termos todos os dados."

Contudo, o reajuste poderá ficar um pouco abaixo da inflação, como aconteceu em anos anteriores, de acordo com Fernandes. "O ano passado, inclusive, por questões de arredondamento, o valor da tarifa seria R$ 3,06. Nós resolvemos fixar em R$ 3. Então, trabalhamos também ajustados com a inflação."

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), pode ser o escolhido para o cálculo. No acumulado dos últimos 12 meses, o IPC está em 4,93%. Esse indexador avalia a variação de preços para o consumidor na capital paulista.

Os últimos aumentos de tarifa do Metrô e da CPTM aconteceram no mês de fevereiro, caso deste ano, quando a passagem subiu para R$ 3. Já o reajuste dos ônibus da SPTrans não acontece desde janeiro de 2011.

Jilmar Tatto, futuro secretário municipal dos Transportes, que assume em janeiro, foi procurado por telefone pela reportagem para se manifestar a respeito da proposta do governo do Estado, mas informou que não falaria sobre o assunto.