Ônibus é incendiado no Jardim São Luís, na zona sul de São Paulo

SÃO PAULO - Um ônibus foi incendiado no Jardim São Luís, na zona sul da capital paulista, no final da noite desta segunda-feira, 20. De acordo com a Polícia Militar, o ataque foi praticado por um grupo com cerca de 30 pessoas e aconteceu por volta das 23 horas. Ninguém foi detido.

A PM relata que o grupo estava em um ponto de ônibus na Rua Antônio Ramos Rosa quando pediu que o coletivo parasse. Logo depois, os criminosos teriam ordenado que todos os passageiros descessem e atearam fogo no veículo, que ficou completamente destruído. Ainda segundo a PM, ninguém ficou ferido.

O motivo do ataque não foi informado pela Polícia Militar. O caso foi encaminhado para o 47º Distrito Policial (Capão Redondo).