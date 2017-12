Ônibus é incendiado no Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo

SÃO PAULO - Um ônibus municipal foi parcialmente destruído por um incêndio criminoso no final da noite desta segunda-feira, 26, no bairro do Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo. Testemunhas relataram à Polícia Militar que dois homens desceram de um carro escuro e abordaram o coletivo por volta das 23 horas na Rua José Alves Coelho, na região do Jardim Nélia.

Eles ordenaram a saída do motorista, cobrador e passageiros e lançaram um coquetel molotov para provocar o incêndio. Ninguém ficou ferido.

Os bandidos fugiram no mesmo veículo e nenhum suspeito foi preso até o momento. O caso foi registrado no 50º Distrito Policial (Itaim Paulista) da capital.