Ônibus é incendiado no Capão Redondo

SÃO PAULO - Um ônibus municipal foi incendiado por volta das 7h30 deste sábado, 29, no Capão Redondo, extremo sul da cidade de São Paulo, segundo informa a Polícia Militar. Quando a primeira equipe da PM chegou na Avenida Felipe Carrillo Puerto, local do ataque, o coletivo já estava em chamas.

A polícia permanece fazendo buscas por suspeitos ou testemunhas na região.

Segundo a SPTrans, os bairros Jardim Irene e Jardim das Rosas, próximos à avenida onde ocorreu o atentado, não estão com circulação de ônibus. Os coletivos que atendem os dois bairros, a partir do Terminal Capelinha, estão seguindo apenas até a Estrada de Itapecerica, onde param e dão a volta. As linhas afetadas são: 6820/10, 6824/24, 7050/10 e 7059/10.

Na semana que se encerra neste sábado, as zonas norte e leste tiveram ondas de toques de recolher e incêndio a ônibus. Segundo a polícia, as ações foram respostas de facções criminosas à morte e à prisão de acusados de ligação com o tráfico de drogas.