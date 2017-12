Ônibus é incendiado na zona sul de SP

SÃO PAULO - Um ônibus de linha foi incendiado no fim da noite de segunda-feira, 13, na zona sul da capital paulista. De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi por volta das 23h10 na Rua Luar do Sertão, perto da esquina com a Rua Campanori, na Chácara Santa Maria.

As informações da polícia dão conta de que cerca de 30 pessoas, todas aparentando ter menos de 18 anos de idade, atearam fogo no veículo. Eles pediram para que os ocupantes saíssem do coletivo antes de incendiá-lo. Ninguém se feriu.

O veículo, que pertence à Viação Campo Belo e faz o itinerário Terminal Capelinha-Valo Velho, foi destruído pelas chamas, apagadas pelo Corpo de Bombeiros. Nenhum suspeito havia sido detido até o início da manhã de terça-feira, 14.

É o segundo caso de ônibus queimado na região em menos de dois dias. Às 23 horas do sábado, 11, na Rua Feitiço da Vila, bairro Valo Velho, zona sul, um coletivo foi incendiado. O motorista e a cobradora do coletivo disseram que dez homens exigiram que os passageiros desembarcassem antes de incendiar o ônibus.

Além desse, o fim de semana e a madrugada de segunda-feira teve mais quatro ocorrências parecidas na capital paulista. Os casos ocorreram nas zonas sul e leste da cidade.