Ônibus é incendiado na zona sul de São Paulo

Atualizado às 11h28

SÃO PAULO - Um ônibus da Viação Campo Belo foi incendiado na noite desta segunda-feira, 19, no bairro Jardim São Luís, zona sul da capital. Segundo a Polícia Civil, cerca de oito criminosos encapuzados atearam fogo no coletivo que passava pela Rua Antônio de Sena por volta das 21h40. Ninguém ficou ferido e o caso foi registrado no 47° Distrito Policial (Capão Redondo). Ainda não há informações sobre a motivação do incêndio.

Com mais este caso, sobe para 71 o número de ônibus incendiados na cidade de São Paulo desde o início de 2014, segundo a SPTrans. Em todo o ano passado, foram 65 ocorrências.

Diante da quantidade de ônibus incendiados nos primeiros meses de 2014, o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo (SPUrbanuss) lançou no dia 24 de abril uma campanha publicitária para tentar fazer com que a população denuncie suspeitos de cometer esse tipo de crime. O slogan da campanha é "Ônibus queimado não leva ninguém a lugar nenhum".

O presidente do SPUrbanuss, Francisco Christovam, ressalta que os ônibus são alvo de todos os tipos de protesto violento, mas o descontentamento geralmente não é relacionado ao próprio serviço que eles oferecem. "Em nenhum dos casos de ônibus queimados o ataque está relacionado com o transporte. Há protestos por falta de água, por assassinatos e contra a polícia", exemplifica.