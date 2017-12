Ônibus é incendiado na zona oeste de São Paulo

SÃO PAULO - Um ônibus foi incendiado por volta das 20h de terça-feira, 6, no Rio Pequeno, zona oeste de São Paulo. O ataque ocorreu na esquina da Avenida Gustavo Berthier com a Rua Manoel Martins, na Vila Dalva, e teria sido uma represália da população, depois que um homem foi baleado durante a tarde na região.

Segundo a polícia, o veículo da Linha 719R (Rio Pequeno Barra-Funda) foi parado por desconhecidos, que fizeram os passageiros descerem e atearam fogo. O coletivo foi totalmente consumido pelas chamas, mas ninguém ficou ferido.

O caso foi registrado no 14º DP (Pinheiros) e encaminhado para o 51º DP (Rio Pequeno), responsável pela área do fato. Uma perícia no local foi solicitada e até as 11h desta quarta ninguém havia sido preso.