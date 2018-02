Ônibus é incendiado na zona norte de São Paulo

SÃO PAULO - Mais um ônibus foi incendiado na noite desta quinta-feira, 3, às 21h, na avenida Deputado Cantídio Sampaio, Brasilândia, na zona norte de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu próximo ao cruzamento com a Avenida Carlos Marighella, na zona norte da cidade.

Ainda de acordo com a PM, foram cerca de 15 criminosos os responsáveis pelo incêndio. As autoridades não souberam informar se havia passageiros no momento. Nenhum dos responsáveis foi localizado até o momento.

Outro caso. Bandidos atearam fogo em um ônibus na noite desta terça-feira, 1, em Santo André. O grupo fez com que os passageiros do transporte descessem para praticar o crime, que ocorreu na rua Soldado Dorival de Brito, por volta das 18h45. A via está sem iluminação.