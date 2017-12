Ônibus é incendiado na zona norte

Atualizada às 08h31

SÃO PAULO - Uma dupla de suspeitos incendiou um ônibus da empresa Sambaíba, por volta das 20h40 desta terça-feira, 26, na Brasilândia, zona norte de São Paulo, aumentando para 39 a quantidade de coletivos que ficaram incinerados, neste ano - outros 211 foram depredados -, segundo um balanço da São Paulo Transporte (SPTrans). O veículo foi abordado pelos criminosos na Avenida Deputado Cantídio Sampaio.

Segundo a Polícia Militar, que não soube informar a motivação do ataque, após os suspeitos ordenarem a descida dos passageiros, eles obrigaram o motorista a posicionar o ônibus atravessado na via, antes de atear fogo no veículo da empresa Sambaíba. Nenhum passageiro ficou ferido e até o início da manhã desta quarta-feira, 27, ninguém tinha sido preso. O caso foi registrado no 72º Distrito Policial (Vila Penteado).