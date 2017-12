SÃO PAULO - Um ônibus administrado pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) foi incendiado na noite de terça-feira, 17, na zona leste da capital paulista. Segundo a Polícia Militar, o ataque ocorreu na altura do número 6.500 da Avenida do Oratório, no Parque São Lucas.

A PM informou ainda que não houve feridos na ocorrência. O crime foi praticado por volta das 22h45.

De acordo com a Polícia Militar, nenhum suspeito havia sido identificado ou detido até por volta das 9h desta quarta-feira, 18. O caso foi registrado no 42.º Distrito Policial (Parque São Lucas).