Ônibus é incendiado na zona leste de São Paulo

SÃO PAULO - Um ônibus da Viação Itaim Paulista Transportes foi incendiado por um grupo de cinco homens no final da noite de terça-feira, 20, no Jardim Danfer, região de Ermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O coletivo, que operava a linha 2363 (Jardim Danfer - Parque Dom Pedro II), estava parado no ponto final, na Praça Félix, no Jardim Danfer, quando os criminosos, pelo menores três deles armados, surgiram e invadiram o veículo.

Passageiros, cobrador e motorista foram obrigados a descer. Dois dos bandidos, portando garrafas pet com gasolina, espalharam o combustível no ônibus e atearam fogo.