Ônibus é incendiado na zona leste de São Paulo

SÃO PAULO - Um ônibus da Viação VIP Transportes foi incendiado por cinco criminosos no final da noite de quinta-feira, 15, no bairro da Ponte Rasa, na zona leste de São Paulo.

O grupo entrou no coletivo, que fazia a linha 263J/10 (Penha - Cohab José Bonifácio), na altura do número 4.105 da Avenida Águia de Haia, e ordenou que todos descessem. O motorista e o cobrador foram agredidos a tapas pelos desconhecidos, um deles portando uma arma de fogo. Após roubarem R$ 60,00 da catraca e atearem fogo no interior do ônibus, os bandidos correram.