Ônibus é incendiado na zona leste de São Paulo

SÃO PAULO - Seis pessoas incendiaram um ônibus no final da noite deste domingo, 2, na zona leste da capital paulista. O ataque aconteceu por volta das 23h30, na Rua São Cristóvão de Araújo, na região de Guaianases. De acordo com a Polícia Militar, ninguém ficou ferido.

Segundo relata a PM, a quadrilha, com dois integrantes armados, abordou o ônibus da Viação Express Transporte e obrigou todos os ocupantes a descerem, antes de jogar combustível no veículo e atear fogo. Depois, conseguiram fugir.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o incêndio. O ônibus, no entanto, ficou completamente destruído. Os criminosos estavam encapuzadas para dificultar que fossem reconhecidos. O motivo do ataque não foi informado pela Polícia Militar. O caso foi registrado no 53º Distrito Policial (Parque do Carmo).