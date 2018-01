Ônibus é incendiado na região de Guarulhos

SÃO PAULO - Um grupo de homens armados ateou fogo a um ônibus municipal da companhia Transguarulhense por volta das 4 horas desta quarta-feira, 11, no quilômetro 210 da Rodovia Presidente Dutra, próximo a Guarulhos, na grande São Paulo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, de três a quatro homens pararam o coletivo no Trevo de Bom Sucesso, renderam o motorista e mandaram os passageiros saírem. Depois, o grupo ateou fogo no veículo e fugiu do local.

Uma viatura dos Bombeiros foi enviada ao local para extinguir o fogo e ninguém ficou ferido.