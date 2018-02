Ônibus é incendiado na avenida Nove de Julho; Defesa Civil apura se viaduto foi atingido

Um ônibus da linha noturna foi incendiado por volta das 3h15 deste domingo, 26, na altura do número 700 da Avenida Nove de Julho, sentido centro, na região central de São Paulo. O coletivo está sendo retirado na tarde deste domingo e interdita duas faixas à esquerda da via. Somente a faixa 3 está liberada para a circulação de veículos. A Defesa Civil está no local para apurar se o Viaduto Nove de Julho, próximo à Praça 14 Bis, foi atingido pelo fogo. O Corpo de Bombeiros e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-SP) também acompanham a operação.

Por volta das 3h, dois criminosos entraram no coletivo na parada de ônibus, mandaram o motorista, o cobrador e os passageiros descerem e atearam fogo. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), ninguém se feriu. A polícia não soube informar o número de passageiros no veículo. O ônibus da empresa Viação Campo Belo, que fazia a linha entre os terminais Santo Amaro de Parque Dom Pedro II, ficou completamente destruído. Os Bombeiros foram acionados e apagaram as chamas.

O caso foi registrado no 78º Distrito Policial (DP), nos Jardins, e será encaminhado para investigação dos policiais civis do 4º DP, na Consolação. Até o início desta tarde, não havia pistas sobre os criminosos ou informações sobre a motivação para o ataque.

Com o ataque desta madrugada, subiu para 30 o número de ônibus incendiados este ano. No ano passado, foram 132 ataques, ante os 65 registrados em 2013.